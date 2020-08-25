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Лучи: второй комплект ВАР появился в Украине благодаря усилиям Павелко и УАФ

Киев • УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Второй комплект ВАР появился в Украине благодаря усилиям президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Об этом заявил глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Лучи: второй комплект ВАР появился в Украине благодаря усилиям Павелко и УАФ

"Павелко и УАФ предприняли усилия для покупки второго комплекта ВАР.

Благодаря ФИФА, которая следит за нами в привилегированный способ, мы уже начали вторую волну обучения. Она будет охватывать 14 арбитров и ассистентов, а также 6 видеооператоров", - сказал он.

Лучи добавил, что он проведет обучение и тестирование для трех арбитров и трех ассистентов

"Временно, потому что я единственный сертифицированный ФИФА инструктор ВАР", - отметил он.

Напомним, в начале августа УАФ сообщила о начале подготовки второй группы арбитров к работе с системой видеоповторов. До этого с ней работали только пятеро судей - Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Николай Балакин, Сергей Бойко и Евгений Арановский.

Также напомним, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также принимала именно после просмотра видеозаписей.

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