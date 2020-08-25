Лучи: второй комплект ВАР появился в Украине благодаря усилиям Павелко и УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Второй комплект ВАР появился в Украине благодаря усилиям президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Об этом заявил глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
"Павелко и УАФ предприняли усилия для покупки второго комплекта ВАР.
Благодаря ФИФА, которая следит за нами в привилегированный способ, мы уже начали вторую волну обучения. Она будет охватывать 14 арбитров и ассистентов, а также 6 видеооператоров", - сказал он.
Лучи добавил, что он проведет обучение и тестирование для трех арбитров и трех ассистентов
"Временно, потому что я единственный сертифицированный ФИФА инструктор ВАР", - отметил он.
Напомним, в начале августа УАФ сообщила о начале подготовки второй группы арбитров к работе с системой видеоповторов. До этого с ней работали только пятеро судей - Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Николай Балакин, Сергей Бойко и Евгений Арановский.
Также напомним, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.
Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также принимала именно после просмотра видеозаписей.