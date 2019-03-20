Луческу розкритикував заслуги Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу піддав критиці рейтинг кращих тренерів світу від "France Football", повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Telekom Spor".
Румунський фахівець виразив здивованість високій позиції колишнього наставника "Динамо" Валерія Лобановського.
"Якби вони зайшли на сайт УЄФА, то побачили б, що я другий за кількістю виграних трофеїв. Я дуже здивований високому місцю Лобановського у цьому рейтингу. За межами України він нічого не досяг", - сказав Луческу.
Нагадаємо, що Лобановський посів шостий рядок у рейтингу "France Football", а Луческу не потрапив до топ-10.