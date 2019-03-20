Луческу раскритиковал заслуги Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Бывший тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу подверг критике рейтинг лучших тренеров мира от “France Football”, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Telekom Spor”.
Румынский специалист выразил удивление высокой позицией бывшего наставника “Динамо” Валерия Лобановского.
“Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев. Я очень удивлен высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг”, — сказал Луческу.
Напомним, что Лобановский занял шестую строчку в рейтинге “France Football”, а Луческу не попал в топ-10.