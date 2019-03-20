Луческу раскритиковал заслуги Лобановского

Румынский специалист выразил удивление высокой позицией бывшего наставника “Динамо” Валерия Лобановского.

“Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев. Я очень удивлен высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг”, — сказал Луческу.

Напомним, что Лобановский занял шестую строчку в рейтинге “France Football”, а Луческу не попал в топ-10.