Луческу назвав неприпустимим створення футбольної Суперліги

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Новий турнір є бізнес-розробкою, а не спортивним змаганням. Таку думку висловив румунський наставник. При цьому Луческу впевнений, що змагальний дух зникне.

"Це неприпустимо, щоб щось подібне сталося. В основі цих дискусій стоять американці, які хочуть робити те, що вони зробили в США. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розділені між акціонерами. Не думайте, що у великих команд досить структур для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що ці гроші підуть на поліпшення структури клубів.

Було б прикро. Футбол починався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він ріс. А тепер все стискається в міхур. Найголовніше, зникає змагальний дух. Для футболу це найголовніше. Принадність футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими командами. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу", - підкреслив Луческу.

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Луческу прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем".