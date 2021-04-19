Луческу назвал недопустимым создание футбольной Суперлиги

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Новый турнир бизнес-разработкой, а не спортивным соревнованием. Такое мнение высказал румынский наставник. При этом Луческу уверен, что соревновательный дух исчезнет.

“Это недопустимо, чтобы нечто подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Не думайте, что в больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов.

Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух. Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью на пути развития футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола ”, - подчеркнул Луческу.

Напомним

Луческу прокомментировал победу “Динамо” над “Шахтером”.