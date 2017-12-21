“Лото-Забава” розіграла перші новорічні 300 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Першим переможцем акційного розіграшу лотереї “Лото-Забави” став гравець з міста Городок Хмельницької області. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Перший щасливчик придбав свій білет з виграшною додатковою акційною комбінацією 64365822 у м.Городок (Хмельницька обл.). Фартова точка продажу — фірмовий острівок “М.С.Л.” розташована за адресою: вул.Грушевського, 88, у супермаркеті “Городок”, — зазначили в компанії.
В “М.С.Л.” нагадали, що в рамках новорічної акції “Лото-Забава” додатково розіграє 3 млн грн впродовж п’яти святкових тиражів.
“Наступної неділі 24 грудня буде розіграний другий акційний приз 400 тис. грн, 31 грудня — 500 тис. грн, 7 січня — 800 тис. грн та нарешті 14 січня — визначиться щасливчик, який гарантовано стане мільйонером”, — нагадали в “М.С.Л.”.
З умовами акції можна ознайомитися на сайті “М.С.Л.”.
Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися за посиланням.
Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 278 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 19 — за цей рік.