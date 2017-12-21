"Лото-Забава" разыграла первые новогодние 300 тыс. грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38634 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92935 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108974 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122049 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142464 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159159 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122629 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138665 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189700 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290893 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186166 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41412 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26177 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12952 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186170 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243074 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444713 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398012 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482856 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26185 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26025 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41416 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64189 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70425 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

"Лото-Забава" разыграла первые новогодние 300 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12982 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Первым победителем акционного розыгрыша лотереи "Лото-Забавы" стал игрок из города Городок Хмельницкой области. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Лото-Забава" разыграла первые новогодние 300 тыс. грн

“Первый счастливчик приобрел свой билет с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 64365822 в г.Городок (Хмельницкая обл.). Фартовая точка продажи — фирменный островок “М.С.Л.” по адресу: Грушевского, 88, супермаркет “Городок”, — отметили в компании.

В “М.С.Л.” напомнили, что в рамках новогодней акции “Лото-Забава” дополнительно разыграет 3 млн грн в течение пяти праздничных тиражей.

“В следующее воскресенье 24 декабря будут разыгран второй акционный приз 400 тыс. грн, 31 декабря — 500 тыс. грн, 7 января — 800 тыс. грн и наконец 14 января — определится счастливчик, который гарантированно станет миллионером”, — напомнили в “М.С.Л.”.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте “М.С.Л.”.

Напомним, победителем предыдущей акции “Оторвись по-взрослому”, приуроченной к 18-летию “Лото-Забавы”, стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать по ссылке.

Лотерея “Лото-Забава” признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 278 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 19 — за этот год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53