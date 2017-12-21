"Лото-Забава" разыграла первые новогодние 300 тыс. грн

“Первый счастливчик приобрел свой билет с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 64365822 в г.Городок (Хмельницкая обл.). Фартовая точка продажи — фирменный островок “М.С.Л.” по адресу: Грушевского, 88, супермаркет “Городок”, — отметили в компании.

В “М.С.Л.” напомнили, что в рамках новогодней акции “Лото-Забава” дополнительно разыграет 3 млн грн в течение пяти праздничных тиражей.

“В следующее воскресенье 24 декабря будут разыгран второй акционный приз 400 тыс. грн, 31 декабря — 500 тыс. грн, 7 января — 800 тыс. грн и наконец 14 января — определится счастливчик, который гарантированно станет миллионером”, — напомнили в “М.С.Л.”.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте “М.С.Л.”.

Напомним, победителем предыдущей акции “Оторвись по-взрослому”, приуроченной к 18-летию “Лото-Забавы”, стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать по ссылке.

Лотерея “Лото-Забава” признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 278 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 19 — за этот год.