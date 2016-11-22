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“Лото-Забава” розіграла 4,2 млн грн та автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У неділю 20 листопада 2016 року під час розіграшу 902 тиражу лотереї “Лото-Забава” виграно джек-пот у розмірі 3 млн грн, один з головних грошових призів лотереї у розмірі 1 млн грн, 200 тисяч гривень, а також автомобіль, повідомляє УНН з посиланням на всеукраїнську лотерейну газету “Азарт”.

“Лото-Забава” розіграла 4,2 млн грн та автомобіль

Джекпот обсягом 3 млн грн виграв гравець, який придбав щасливий лотерейний білет у Рівненській області. Це вже четвертий джекпот, зірваний гравцями “Лото-Забави” з початку року.

Крім того, під час розіграшу гравцем із Запорізької області виграно 1 млн грн. Ще четверо щасливчиків поділили між собою 200 тисяч гривень, закресливши по три горизонталі за допомогою двох підков.

Також 20 листопада було виграно автомобіль Zotye Z100 (грошовий еквівалент 300 000 гривень) та максимальний виграш на колесі “Щасливий номер” — 50 000 гривень.

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

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