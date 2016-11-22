"Лото-Забава" разыграла 4,2 млн грн и автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В воскресенье 20 ноября 2016 года во время розыгрыша 902 тиража лотереи "Лото-Забава" выигран джек-пот в размере 3 млн грн, один из главных денежных призов лотереи в размере 1 млн грн, 200 тыс. гривен, а также автомобиль, сообщает УНН со ссылкой на всеукраинскую лотерейную газету "Азарт".
Джекпот объемом 3 млн грн выиграл игрок, который приобрел счастливый лотерейный билет в Ровенской области. Это уже четвертый джекпот сорванный игроками "Лото-Забавы" с начала года.
Кроме того, во время розыгрыша игроком из Запорожской области выигран 1 млн грн. Еще четверо счастливчиков поделили между собой 200 тыс. гривен, зачеркнув по три горизонтали с помощью двух подков.
Также 20 ноября был выигран автомобиль Zotye Z100 (денежный эквивалент 300 тыс. гривен) и максимальный выигрыш на колесе "Счастливый номер" - 50 тыс. гривен.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".