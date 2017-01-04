Лото-Забава: Перший призовий автомобіль у 2017 році виграв киянин

Так, за підсумками новорічного тиражу, киянин Михайло став власником кросовера JAC S3.

Відзначимо, що розіграш автомобіля відбувся миттєво — із першого дзвінка у студію Лото —Забави.

“Пан Михайло з Києва зателефонував до студії та назвав літеру „О“, яка принесла йому головний приз конкурсу еквівалентом 400 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі компанії також нагадали, що допоки триває акція “П‘ять авто від твого лото” у шанувальників “Лото-Забава” у два рази більше шансів виграти новий автомобіль!

“Наразі відома інформація про нового переможця акції. Вже другий акційний автомобіль поспіль дістається мешканцю Білої Церкви! Призова додаткова ігрова комбінація — 60612152. Щасливий білет № 0090834 був придбаний у м. Біла Церква на фірмовому столі „М.С.Л.“, який розташований у супермаркеті „Фуршет“ на вул. 1 Травня, 13-А”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що наразі переможці новорічного тиражу від 1 січня 2017 року очікуються у найближчих представництвах "М.С.Л.“для оформлення призів.

В “М.С.Л.” також нагадали, що для участі у конкурсі “Полювання за грошима” від “Лото-Забава”, потрібно під час прямого ефіру, коли ведучі оголосять початок конкурсу, зателефонувати на короткий номер 330 з мобільного або на стаціонарний телефон 0-900-306-330.

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.