Лото-Забава: Первый призовой автомобиль в 2017 году выиграл киевлянин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. 1 января 2017 года состоялся первый новогодний тираж конкурса "Полювання за грошима", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "М.С.Л.".
Так, по итогам новогоднего тиража, киевлянин Михаил стал владельцем кроссовера JAC S3.
Отметим, что розыгрыш автомобиля состоялся мгновенно - с первого звонка в студию Лото -Забавы.
"Господин Михаил из Киева позвонил в студию и назвал букву "О", которая принесла ему главный приз конкурса эквивалентом 400 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании также напомнили, что пока продолжается акция “П‘ять авто від твого лото” у поклонников "Лото-Забава" в два раза больше шансов выиграть новый автомобиль!
"Сейчас известна информация о новом победителе акции. Уже второй акционный автомобиль подряд достается жителю Белой Церкви! Призовая дополнительная игровая комбинация - 60612152. Счастливый билет № 0090834 был приобретен в г. Белая Церковь. На фирменном столе "М.С.Л.", который расположен в супермаркете "Фуршет" на ул. 1 мая, 13-А", - говорится в сообщении.
Добавим, что сейчас победители новогоднего тиража от 1 января 2017 года ожидаются в ближайшие представительствах "М.С.Л." для оформления призов.
В "М.С.Л." также напомнили, что для участия в конкурсе "Полювання за грошима" от "Лото-Забава", нужно во время прямого эфира, когда ведущие объявят начало конкурса, позвонить на короткий номер 330 с мобильного или на стационарный телефон
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".