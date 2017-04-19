Лотерейний виграш у 200 тис. грн розділили між собою гравці з Полтавщини та Івано-Франківщини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під час останнього розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 16 квітня, 200 тисяч гривень виграли одразу двоє гравців: з Полтавської та Івано-Франківської областей, повідомляє УНН.

Відомі номери щасливих лотерейних білетів “Лото-Забави”.

Полтавська область - №0105467

Івано-Франківська область - №0015426

Кожен з гравців отримає по 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, 9 квітня гравець, який придбав лотерейний білет “Лото-Забава” у Запоріжжі, виграв один мільйон гривень.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забаві”.

Українські Національні Новини

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