Лотерейний виграш у 200 тис. грн розділили між собою гравці з Полтавщини та Івано-Франківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під час останнього розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 16 квітня, 200 тисяч гривень виграли одразу двоє гравців: з Полтавської та Івано-Франківської областей, повідомляє УНН.
Відомі номери щасливих лотерейних білетів “Лото-Забави”.
Полтавська область - №0105467
Івано-Франківська область - №0015426
Кожен з гравців отримає по 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, 9 квітня гравець, який придбав лотерейний білет “Лото-Забава” у Запоріжжі, виграв один мільйон гривень.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забаві”.