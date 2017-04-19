Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки с Полтавской и Ивано-Франковской областей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24072 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87134 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144391 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112267 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113763 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110784 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102981 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106606 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103224 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150759 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки с Полтавской и Ивано-Франковской областей

Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки с Полтавской и Ивано-Франковской областей

Киев  •  УНН

 • 9113 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время последнего розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 16 апреля, 200 тыс. гривен выиграли сразу двое игроков: из Полтавской и Ивано-Франковской областей, сообщает УНН.

Известны номера счастливых лотерейных билетов "Лото-Забавы".

Полтавская область - №0105467

Ивано-Франковская область - №0015426

Каждый из игроков получит по 100 000 гривен.

Напомним, 9 апреля игрок, который приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Запорожье, выиграл один миллион гривен.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по количеству лотерейных миллионеров. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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