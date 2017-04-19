Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки с Полтавской и Ивано-Франковской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время последнего розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 16 апреля, 200 тыс. гривен выиграли сразу двое игроков: из Полтавской и Ивано-Франковской областей, сообщает УНН.
Известны номера счастливых лотерейных билетов "Лото-Забавы".
Полтавская область - №0105467
Ивано-Франковская область - №0015426
Каждый из игроков получит по 100 000 гривен.
Напомним, 9 апреля игрок, который приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Запорожье, выиграл один миллион гривен.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по количеству лотерейных миллионеров. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".