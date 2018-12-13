Лотерейний мільйонер розділить виграш з сотнею людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Житель американського штату Флорида виграв 14,5 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на kdvr.com.
Ім'я переможця - Крішна Баррі. Він зірвав лотерейний джекпот 1 грудня поточного року. Виграшем вирішив розпорядитися розумно.
"Я приїхав в США з Індії близько 20 років тому, щоб отримати ступінь магістра. Тепер я хочу допомогти здобути освіту іншим - це буде 100 осіб з Індії", - розповів він.
Переможець також планує купити новий будинок і машину.
"Я відкладу трохи грошей, щоб допомогти моїм дітям вступити до коледжу", - розповів він.
Нагадаємо, одна з останніх переможниць популярної української лотереї "Лото-Забава" Оксана Сорокіна вирішила віддати частину від виграних грошей дитині, що потребує лікування.