Лотерейный миллионер разделит выигрыш с сотней людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Житель американского штата Флорида выиграл 14,5 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на kdvr.com.
Имя победителя - Кришна Барри. Он сорвал лотерейный джекпот 1 декабря текущего года. Выигрышем решил распорядиться разумно.
"Я приехал в США из Индии около 20 лет назад, чтобы получить степень магистра. Теперь я хочу помочь получить образование другим - это будет 100 человек из Индии", - рассказал он.
Победитель также планирует купить новый дом и машину.
"Я отложу немного денег, чтобы помочь моим детям поступить в колледж", - рассказал он.
Напомним, одна из последних победительниц популярной украинской лотереи “Лото-Забава” Оксана Сорокина решила отдать часть от выигранных денег ребенку, нуждающемуся в лечении.