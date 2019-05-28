Лотерея збагатила гравця з Чернігова на півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У місті Чернігів виграли максимальний приз щоденної лотереї "ТОП" - 500 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", Передає УНН.
27 травня щасливчик зіграв в цю лотерею в кіоску "М.С.Л." за адресою: вулиця Льотна, 8. Виграшним став тираж № 2052.
У компанії відзначили, що переможець може звернутися за консультацією з оформлення виграшу на безкоштовну гарячу телефонну лінію компанії по телефону 0 (800) 21 00 65.
"Це другий виграш сумою в 500 000 гривень в лотерею "ТОП" у 2019 році і 137-й серед всіх виграних головних призів за весь час проведення лотерей "ТІП" і "ТОП", починаючи з 14 жовтня 2013 року. Попередній приз сумою в півмільйона гривень в "ТОП" виграли в Кіровоградській області 24 березня 2019 року в Кропивницькому", - нагадали в "М.С.Л.".