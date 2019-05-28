Лотерея обогатила игрока из Чернигова на полмиллиона

27 мая счастливчик сыграл в эту лотерею в киоске “М.С.Л.” по адресу: улица Летная, 8. Выигрышным стал тираж № 2052.

В компании отметили, что победитель может обратиться за консультацией по оформлению выигрыша на бесплатную горячую телефонную линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65.

“Это второй выигрыш суммой в 500 000 гривен в лотерею "ТОП" в 2019 году и 137-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей "ТІП" и "ТОП", начиная с 14 октября 2013 года. Предыдущий приз суммой в полмиллиона гривен в "ТОП" выиграли в Кировоградской области 24 марта 2019 года в Кропивницком”, — напомнили в “М.С.Л.”.