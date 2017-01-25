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Лотерея “Мегалот” сьогодні розіграє джекпот на суму понад 12 млн грн

Лотерея “Мегалот” сьогодні розіграє джекпот на суму понад 12 млн грн

Київ • УНН

 • 6307 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Джекпот лотереї “Мегалот” становить вже 12 млн 150 тисяч грн, а “Мегаприз” – 5 млн 750 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться сьогодні на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1607 від 21 січня 2017-го) максимальна сума виграшу становила майже 13 тисяч гривень. Однак джекпот та Мегаприз поки зірвати не вдалося жодному з гравців.

Умови лотереї такі: Мегаприз - приз за 6 вгаданих чисел; Мегаджекпот - приз за 6 вгаданих чисел та мегакульку.

Розмір виграшу за три вгаданих числа становить 20-40 гривень, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20000 грн, але в будь-якому випадку залежить від обсягу прийнятих ставок на тираж та кількості гравців, які вгадали відповідно 3, 4 або 5 чисел.

При цьому зробити ставки можна онлайн.

Нагадаємо, минулий Мегаприз лотереї “Мегалот” у розмірі 2,5 млн виграв Олександр з Києва у квітні 2016 року. Свою ставку він зробив за адресою вул.Оноре де Бальзака, 70, використовуючи функцію “автоставки”, коли комп’ютер самостійно обирає числа.

Як раніше повідомлялось, “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.

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