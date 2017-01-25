Лотерея "Мегалот" сегодня разыграет джекпот на сумму более 12 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 12,15 млн грн, а "Мегаприз" - 5 млн 750 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится сегодня на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.
По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1607 от 21 января 2017 года) максимальная сумма выигрыша составила почти 13 тыс. гривен. Однако джекпот и Мегаприз пока сорвать не удалось ни одному из игроков.
Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашарик.
Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5 000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.
При этом сделать ставки можно онлайн.
Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле 2016 г. Свою ставку он сделал по адресу ул.Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.
Как ранее сообщалось, в "М.С.Л". за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.