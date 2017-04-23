Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників

Маршрут марафону пролягає через низку найбільш відомих місцин британської столиці.‎ Кілька десятків тисяч містян вийшли підтримати бігунів уздовж уздовж усього маршруту вулицями Лондона.

Відомо, що від самого початку марафонський забіг серед жінок очолила кенійка Мері Кейтані - оглядачі ‎зазначають, що бігунка стартувала із рекордною швидкістю і продовжує лідирувати упродовж ‎усього маршруту.‎

Нагадаємо, 23 квітня І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.