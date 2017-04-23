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Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Рекордна кількість бігунів узяла участь у цьогорічному Лондонському марафоні. За даними організаторів, до участі у марафоні зареєструвалися понад 40 тис. людей, передає УНН.

Маршрут марафону пролягає через низку найбільш відомих місцин британської столиці.‎ Кілька десятків тисяч містян вийшли підтримати бігунів уздовж уздовж усього маршруту вулицями Лондона.

Відомо, що від самого початку марафонський забіг серед жінок очолила кенійка Мері Кейтані - оглядачі ‎зазначають, що бігунка стартувала із рекордною швидкістю і продовжує лідирувати упродовж ‎усього маршруту.‎

Нагадаємо, 23 квітня І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

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