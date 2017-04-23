Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Рекордна кількість бігунів узяла участь у цьогорічному Лондонському марафоні. За даними організаторів, до участі у марафоні зареєструвалися понад 40 тис. людей, передає УНН.
Маршрут марафону пролягає через низку найбільш відомих місцин британської столиці. Кілька десятків тисяч містян вийшли підтримати бігунів уздовж уздовж усього маршруту вулицями Лондона.
Відомо, що від самого початку марафонський забіг серед жінок очолила кенійка Мері Кейтані - оглядачі зазначають, що бігунка стартувала із рекордною швидкістю і продовжує лідирувати упродовж усього маршруту.
Нагадаємо, 23 квітня І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.