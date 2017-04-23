Лондонский марафон стал рекордсменом по количеству участников

Маршрут марафона пролегает через ряд наиболее известных местностей британской столицы. Несколько десятков тысяч горожан вышли поддержать бегунов вдоль вдоль всего маршрута по улицам Лондона.

Известно, что изначально марафонский забег среди женщин возглавила кенийка Мэри Кейтани - обозреватели отмечают, что бегунья стартовала с рекордной скоростью и продолжает лидировать на протяжении всего маршрута.

Напомним, 23 апреля И.Радивилов завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.