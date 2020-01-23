Лондонський гранд наблизився до трансферу захисника збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко потрапив до сфери інтересів лондонського "Арсеналу", повідомляє УНН з посиланням на zbirna.com.
Лондонський Арсенал планує придбати захисника "Шахтаря" ще до закриття зимового трансферного вікна. Дану інформацію підтвердив агент футболіста Юрій Данченко.
"Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками "Арсеналу", проводимо зустріч. Довірені особи "Канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем", і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними. "Гірники" не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче здійснити операцію до 1 лютого - в нинішній трансферне вікно", - підкреслив агент.
Додамо, у нинішньому сезоні на рахунку Матвієнко 1 гол і 1 результативний пас в 21 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах.