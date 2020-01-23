Лондонский гранд приблизился к трансферу защитника сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" и сборную Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает УНН со ссылкой на zbirna.com.
Лондонский Арсенал планирует приобрести защитника "Шахтера" еще до закрытия зимнего трансферного окна. Данную информацию подтвердил агент футболиста Юрий Данченко.
"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречу. Доверенные лица" Канониров "уже связывались с" Шахтером ", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными. "Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в нынешней трансферное окно", - подчеркнул агент.
Добавим, в нынешнем сезоне на счету Матвиенко 1 гол и 1 результативный пас в 21 матче за "Шахтер" во всех турнирах.