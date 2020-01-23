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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Лондонский гранд приблизился к трансферу защитника сборной Украины

Киев • УНН

 • 13195 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" и сборную Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает УНН со ссылкой на zbirna.com.

Лондонский гранд приблизился к трансферу защитника сборной Украины

Лондонский Арсенал планирует приобрести защитника "Шахтера" еще до закрытия зимнего трансферного окна. Данную информацию подтвердил агент футболиста Юрий Данченко.

"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречу. Доверенные лица" Канониров "уже связывались с" Шахтером ", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными. "Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в нынешней трансферное окно", - подчеркнул агент.

Добавим, в нынешнем сезоне на счету Матвиенко 1 гол и 1 результативный пас в 21 матче за "Шахтер" во всех турнирах.

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