Лондон вирішив не вимагати від США гарантій незастосування страти для британців з ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Лондон не буде наполягати на наданні Вашингтоном гарантій того, що по відношенню до британців Александи Коті і аш-Шафі Ельшейха, які перебували в рядах терористичного угрупування “Ісламська держава”, не буде застосована смертна кара у разі їх видачі США. Це в понеділок підтвердив заступник глави МВС Сполученого Королівства Бен Уоллес, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У цьому конкретному випадку після ретельного розгляду питання уряд прийняв виняткове рішення не вимагати гарантій”, — наводить агентство слова Уоллеса. Коті і Ельшейх були членами групи із чотирьох терористів, яка стала сумно відома проведенням страт і тортур західних заручників. Їм приписують страту 27 бранців, в тому числі американських журналістів Джеймса Фоулі і Стівена Сотлоффа.
Раніше газета The Daily Telegraph опублікувала лист міністра внутрішніх справ Великої Британії Саджіда Джавіда, який інформував міністра юстиції США Джеффа Сешнса, що Лондон не буде домагатися від Вашингтона гарантій незастосування щодо Коті і Ельшейха страти. Зміст цього листа викликав бурхливу негативну реакцію у правозахисних кіл Великої Британії, країни, в якій смертна кара не застосовується з 1964 року.
При цьому представник прем’єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей в понеділок заявляла, що уряд виступає проти смертної кари. У своїй заяві представник прем’єра не згадала можливість того, що Лондон може зробити виняток і не домагатися гарантій незастосування страти до Коті і Ельшейха.
Як повідомляв УНН, британські слідчі показали ключовим свідкам фотографію можливого підозрюваного, який може бути причетний до отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.