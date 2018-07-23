Лондон решил не требовать от США гарантий неприменения смертной казни для британцев из ИГ

“В этом конкретном случае после тщательного рассмотрения вопроса правительство приняло исключительное решение не требовать гарантий”, — приводит агентство слова Уоллеса. Коти и Эльшейх являлись членами группы из четырех террористов, которая стала печально известна проведением казней и пыток западных заложников. Им приписывают казнь 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

Ранее газета The Daily Telegraph опубликовала письмо министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который информировал министра юстиции США Джеффа Сешнса, что Лондон не будет добиваться от Вашингтона гарантий неприменения в отношении Коти и Эльшейха смертной казни. Содержание этого письма вызвало бурную негативную реакцию у правозащитных кругов Великобритании, страны, в которой смертная казнь не применяется с 1964 года.

При этом представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в понедельник заявляла, что правительство выступает против смертной казни. В своем заявлении представитель премьера не упомянула возможность того, что Лондон может сделать исключение и не добиваться гарантий неприменения смертной казни к Коти и Эльшейху.

Как сообщал УНН, британские следователи показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого, который может быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии.