Лондон має надати Україні 50 танків Challenger, щоб змінити ситуацію в Україні - колишній глава Генштабу Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Колишній глава Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт в інтерв’ю Sky News висловив думку, що Лондон має надати Києву 50 танків Challenger, щоб "реально змінити ситуацію в Україні", передає УНН.
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"Здається, що 12 танків - це занадто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, що мало б реальні наслідки", - сказав він.
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За словами Даннатта, наприкінці зими або на початку весни "росія розпочне той чи інший наступ", тому додаткова підтримка Заходу "потрібна все більше".
"Якщо ми вирішимо дати їм (Україні - ред.) танки та БМП, вони повинні бути достатньо сильними, щоб здійснити значний контрнаступ", - додав він.
Колишній глава Генштабу зазначив, що якщо надати українським біцям більше зброї, вони зможуть "завдати рішучі удари" російським окупантам та зламати їх моральний дух. Він зауважив, що кінець війни станеться на полі бою.
"Тож справді річ у тому, що Захід, Америка, Франція, Британія, Німеччина повинні забезпечити українцям наступальний потенціал, щоб вони могли здійснити ефективний контрнаступ, зламати волю російської армії і фактично перемогти", - підсумував Даннатт.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, британський уряд планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню.