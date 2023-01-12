Лондон должен предоставить Украине 50 танков Challenger, чтобы изменить ситуацию в Украине – бывший глава Генштаба Британии

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"Кажется, что 12 танков – это слишком символично, и я бы предложил отправить 25 или 30, или даже 50, что имело бы реальные последствия", – сказал он.

Детали

По словам Даннатта, в конце зимы или начале весны "россия начнет то или иное наступление", поэтому дополнительная поддержка Запада "нужна все больше".

"Если мы решим дать им (Украине - ред.) танки и БМП, они должны быть достаточно сильными, чтобы совершить значительное контрнаступление", - добавил он.

Бывший глава Генштаба отметил, что если предоставить украинским сторонам больше оружия, они смогут "нанести решительные удары" российским оккупантам и сломать их моральный дух. Он сказал, что конец войны произойдет на поле боя.

"Итак, действительно дело в том, что Запад, Америка, Франция, Британия, Германия должны обеспечить украинцам наступательный потенциал, чтобы они могли осуществить эффективное контрнаступление, сломать волю российской армии и фактически победить", - подытожил Даннатт.

Напомним

По данным СМИ, британское правительство планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению.