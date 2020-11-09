Лондон анулював ліцензію на казино, куплену за розкрадені кошти на оборудках з "вишками Бойка" - Єнін

“Приємно спостерігати результат декількарічної праці на попередній роботі — британські влади скасували ліцензію ParkLane Casino, що розташоване в серці Лондона. Ліцензія на це казино була придбана за гроші, розкрадені внаслідок сумнозвісних оборудок з нафтовидобувними платформами (з легкої руки журналістів ДТ відомі в народі як "вишки Бойка“), а це 50 млн дол. США (хтось скаже небагато, але зло не повинно лишатися безкарним)”, — написав Єнін.

За його словами, лишилось лише повернути вкрадені в українського народу гроші (або їхню частину) в Україну.

“А це можливо лише за наявності:



відповідного досвіду та належного інструментарію (законопроект 3304, покликаний надати можливість повертати злочинні активи з закордонних юрисдикцій "під ключ“, так поки і не подолав друге читання в ВРУ);



довіри з боку британських правоохоронців (витік конфіденційної інфо, отриманої від британців, з ГПУ на початку 2016 довелося розхльобувати декілька років)”, — зауважив Єнін.



Нагадаємо, у 2018 році Генпрокурор повідомив, що під час розслідування провадження щодо злочинної організації Януковича повідомили про підозру та оголосили у розшук колишнього прем’єр-міністра України Азарову М.Я. за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ “Укргазвидобування” та ПАТ “Укрнафта” скрапленим газом в особливо великих розмірах, що заподіяло державі шкоду у розмірі 2,2 млрд грн.