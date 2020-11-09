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Лондон аннулировал лицензию на казино, купленную за разворованные средства на оборудках с "вышками Бойко" - Енин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Комиссия по азартным играм Великобритании отменила лицензию казино, расположенного в Лондоне, которая была приобретена за деньги, разворованные в результате оборудок с нефтедобывающими платформами - так называемыми "вышками Бойко". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приятно наблюдать результат труда нескольких годов на предыдущей работе - британские власти отменили лицензию ParkLane Casino, расположенного в сердце Лондона. Лицензия на это казино была приобретена за деньги, разворованные в результате печально известных оборудок с нефтедобывающими платформами (с легкой руки журналистов ЗН известные в народе как "вышки Бойко"), а это 50 млн долл. США (кто-то скажет немного, но зло не должно оставаться безнаказанным)", - написал Енин.

По его словам, осталось только вернуть украденные у украинского народа деньги (или их часть) в Украину.

"А это возможно только при наличии:

  • соответствующего опыта и надлежащего инструментария (законопроект 3304, призванный дать возможность возвращать преступные активы с иностранных юрисдикций "под ключ", так пока и не преодолел второе чтение в ВРУ);
  • доверия со стороны британских правоохранителей (утечку конфиденциальной инфо, полученной от британцев, из ГПУ в начале 2016-го пришлось расхлебывать несколько лет)", - отметил Енин.

Напомним, в 2018 году Генпрокурор сообщил, что в ходе расследования производства относительно преступной организации Януковича сообщили о подозрении и объявили в розыск бывшего премьер-министра Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2,2 млрд грн.

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