Лондон аннулировал лицензию на казино, купленную за разворованные средства на оборудках с "вышками Бойко" - Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Комиссия по азартным играм Великобритании отменила лицензию казино, расположенного в Лондоне, которая была приобретена за деньги, разворованные в результате оборудок с нефтедобывающими платформами - так называемыми "вышками Бойко". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Приятно наблюдать результат труда нескольких годов на предыдущей работе - британские власти отменили лицензию ParkLane Casino, расположенного в сердце Лондона. Лицензия на это казино была приобретена за деньги, разворованные в результате печально известных оборудок с нефтедобывающими платформами (с легкой руки журналистов ЗН известные в народе как "вышки Бойко"), а это 50 млн долл. США (кто-то скажет немного, но зло не должно оставаться безнаказанным)", - написал Енин.
По его словам, осталось только вернуть украденные у украинского народа деньги (или их часть) в Украину.
"А это возможно только при наличии:
-
- соответствующего опыта и надлежащего инструментария (законопроект 3304, призванный дать возможность возвращать преступные активы с иностранных юрисдикций "под ключ", так пока и не преодолел второе чтение в ВРУ);
-
- доверия со стороны британских правоохранителей (утечку конфиденциальной инфо, полученной от британцев, из ГПУ в начале 2016-го пришлось расхлебывать несколько лет)", - отметил Енин.
-
Напомним, в 2018 году Генпрокурор сообщил, что в ходе расследования производства относительно преступной организации Януковича сообщили о подозрении и объявили в розыск бывшего премьер-министра Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2,2 млрд грн.