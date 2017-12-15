Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Американський спортивний телеканал ESPN опублікував рейтинг найкращих боксерів світу в незалежності від вагової категорії, який очолив представник України, передає УНН з посиланням на сайт телеканалу.
Наш чемпіон світу за версією WBO до 59 кг Василь Ломаченко отримав 102 бали, що є найкращим показником у генерації. На 3 очки від Ломаченка відстав володар 3-х чемпіонських поясів казах Геннадій Головкін. Ще на 11 балів відстає абсолютний чемпіон у вазі до 63,5 кг американець Теренс Кроуфорд.
Відзначимо, що ESPN складає свій рейтинг шляхом голосування постійних 11-ти експертів, які розподіляють боксерів по місцях.
Відразу 5-ро експертів віддало першу сходинку українському бійцю.
Нагадаємо, що Ломаченко піднявся на 2-ге місце в аналогічному рейтингу від Boxrec.
Як повідомляв УНН, промоутер Джошуа називав Ломаченка кращим боксером світу.