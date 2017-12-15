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Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN

Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN

Киев  •  УНН

 • 16615 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Американский спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который возглавил представитель Украины, передает УНН со ссылкой на сайт телеканала.

Наш чемпион мира по версии WBO до 59 кг Василий Ломаченко получил 102 балла, что является лучшим показателем в генерации. На 3 очка от Ломаченко отстал обладатель 3-х чемпионских поясов казах Геннадий Головкин. Еще в 11 баллов отстает абсолютный чемпион в весе до 63,5 кг американец Теренс Кроуфорд.

Отметим, что ESPN составляет свой рейтинг путем голосования постоянных 11-ти экспертов, распределяют боксеров по местам.

Сразу 5-ро экспертов отдало первое место украинскому бойцу.

Напомним, что Ломаченко поднялся на 2-е место в аналогичном рейтинге от Boxrec.

Как сообщал УНН, промоутер Джошуа называл Ломаченко лучшим боксером мира.

 

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