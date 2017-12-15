Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN

Наш чемпион мира по версии WBO до 59 кг Василий Ломаченко получил 102 балла, что является лучшим показателем в генерации. На 3 очка от Ломаченко отстал обладатель 3-х чемпионских поясов казах Геннадий Головкин. Еще в 11 баллов отстает абсолютный чемпион в весе до 63,5 кг американец Теренс Кроуфорд.

Отметим, что ESPN составляет свой рейтинг путем голосования постоянных 11-ти экспертов, распределяют боксеров по местам.

Сразу 5-ро экспертов отдало первое место украинскому бойцу.

Напомним, что Ломаченко поднялся на 2-е место в аналогичном рейтинге от Boxrec.

Как сообщал УНН, промоутер Джошуа называл Ломаченко лучшим боксером мира.