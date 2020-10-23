Ломаченко виразив готовність до реваншу з Лопесом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко пригадав втрату поясів у бою з непереможним американцем Теофімо Лопесом, повідомляє УНН з посиланням на сторінку “lomus” в Instagram.
“Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук — мають, звичайно, величезну роль. Хотів би вибачитися перед всіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй велике спасибі. Ми підемо далі”, — розпочав Ломаченко.
Також він бажає взяти участь у реванші, якщо суперник наддасть йому цю нагоду.
“Реванш? Це залежить від Лопеса. Якщо він може дати мені реванш, то, звичайно ж, я готовий. Звичайно, я хочу”, — зауважив українець.
Відзначимо, раніше глава “Top Rank” Боб Арум розповів, що реванш боксерів можливий тільки за участі глядачів на трибунах.