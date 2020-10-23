Ломаченко выразил готовность к реваншу с Лопесом

“Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук — имеют, конечно, огромную роль. Хотел бы извиниться перед всеми, не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше”, — начал Ломаченко.

Также он желает принять участие в реванше, если соперник даст ему эту возможность.

“Реванш? Это зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. Конечно, я хочу”, — отметил украинец.

Отметим, ранее глава “Top Rank” Боб Арум рассказал, что реванш боксеров возможен только при участии зрителей на трибунах.