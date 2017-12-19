Ломаченко та Усик стали номінантами всесвітніх спортивних нагород за підсумками року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Авторитетне видання World Boxing News віднесло чотирьох представників України з боксу до числа претендентів різноманітних номінацій за підсумками 2017 року, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Олександр Усик претендує на перемогу в номінації “Прорив року”. У суперниках нашого земляка Срісакет Сор Рунгвісаі і Ентоні Джошуа.
Василь Ломаченко може стати боксером року, якщо буде відзначений вище за конкурентів, а саме — Геннадія Головкіна, Теренса Кроуфорда, Андре Уорда, Срісакета Сор Рунгвісаі та Ентоні Джошуа.
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Батько Василя Анатолій Ломаченко став претендентом в номінації “Кращий тренер року”. Його суперниками будуть Абель Санчес, Роберт Мак-Кракена, Брайан Макінтайр і Роберт Гарсія.
Окрім того, поєдинок за участі Володимира Кличка з Джошуа в переліку кращих на звання топ-бій року.
Додамо, що на це звання також претендують двобої Головкін — Альварес, Дігейл — Джек та Естрада — Куадрас.
Нагадаємо, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко (45-2, 41 KO) став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали боксерської слави (Іbhof).