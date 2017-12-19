Ломаченко и Усик стали номинантами всемирных спортивных наград по итогам года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Авторитетное издание World Boxing News внесло четырех представителей Украины по боксу в число претендентов различных номинаций по итогам 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.
Александр Усик претендует на победу в номинации “Прорыв года”. В соперниках нашего земляка Срисакет Сор Рунгвисаи и Джошуа.
Василий Ломаченко может стать боксером года, если будет отмечен выше конкурентов, а именно — Геннадия Головкина, Теренса Кроуфорда, Андре Уорда, Срисакета Сор Рунгвисаи и Джошуа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” попал в число клубов Европы с самой длинной беспроигрышной серией
Отец Василия Анатолий Ломаченко стал претендентом в номинации “Лучший тренер года”. Его соперниками будут Абель Санчес, Роберт Мак-Кракен, Брайан Макинтайр и Роберт Гарсия.
Кроме того, поединок с участием Владимира Кличко с Джошуа в списке лучших на звание топ-бой года.
Добавим, что на это звание также претендуют поединке Головкин — Альварес, Дигейл — Джек и Эстрада — Куадрас.
Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (45-2, 41 KO) стал первым украинцем, которого включили в Международный зал боксерской славы (Иbhof).