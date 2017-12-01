Ломаченко розповів про мету у поєдинку з Рігондо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Український чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (9 перемог і 1 поразка) поділився думками про майбутній бій з володарем поясу WBA у другій найлегшій вазі кубинцем Гільєрмо Рігондо (17-0), повідомляє УНН з посиланням на Boxingescene.
Наш співвітчизник пообіцяв зробити майбутній двобій чемпіонів видовищним та ефектним.
"Мені потрібно зробити цей бій дуже цікавим, дуже веселим, тому що бої Рігондо нудні. Я не можу зараз сказати, що я буду робити в бою аби зробити його захоплюючим, але 9 грудня ви побачите, хто володіє кращим стилем", - наголосив українець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Рігондо
Варто відзначити, що двобій двох Олімпійських чемпіонів відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені "Madison Square Garden" 9-го грудня.
Нагадаємо, що колишній чемпіон світу Хопкінс дав прогноз на бій Ломаченка і Рігондо.