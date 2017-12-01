Ломаченко рассказал о цели в поединке с Ригондо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9 побед и 1 поражение) поделился мыслями о предстоящем бое с обладателем пояса WBA во втором легчайшем весе кубинцем Гильермо Ригондо (17-0), сообщает УНН со ссылкой на Boxingescene.
Наш соотечественник пообещал сделать предстоящий поединок чемпионов зрелищным и эффектным.
"Мне нужно сделать этот бой очень интересным, очень веселым, потому что бои Ригондо скучные. Я не могу сейчас сказать, что я буду делать в бою чтобы сделать его увлекательным, но 9 декабря вы увидите, кто владеет лучшим стилем", - отметил украинец.
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Стоит отметить, что поединок двух Олимпийских чемпионов состоится в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden" 9 декабря.
Напомним, что бывший чемпион мира Хопкинс дал прогноз на бой Ломаченко и Ригондо.