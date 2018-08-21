Ломаченко поділився своєю боксерською мрією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко у розмові із уболівальниками розповів про свою головну мету, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Sport Addict.
"Кожен професійний боксер мріє стати абсолютним чемпіоном світу. Я не виняток і хочу стати абсолютним чемпіоном світу, завоювати всі чотири чемпіонські пояси", - наголосив українець.
Також наш чемпіон розповів щодо сили волі та про важливість поставлення мети у будь-якій справі.
"Мене в дитинстві навчили ставити перед собою мету, йти до неї і досягати її. Кожен з людей, хто ставить перед собою мету, неважливо це спорт, навчання або будь-який напрямок, повинен домогтися її. Без сили волі, без цілеспрямованості мети не досягти", - додав Ломаченко.
Нагадаємо, що Ломаченко є лідером своєї вагової категорії за версією WBN.