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Ломаченко поделился своей боксерской мечтой

Киев • УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко в разговоре с болельщиками рассказал о своей главной цели, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Sport Addict.

Ломаченко поделился своей боксерской мечтой

"Каждый профессиональный боксер мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Я не исключение и хочу стать абсолютным чемпионом мира, завоевать все четыре чемпионских пояса", - отметил украинец.

Также наш чемпион рассказал по силе воли и о важности постановки цели в любом деле.

"Меня в детстве научили ставить перед собой цель, идти к ней и достигать ее. Каждый из людей, кто ставит перед собой цель, неважно это спорт, обучение или любое направление, должен добиться ее. Без силы воли, без целеустремленности цели не достичь", - добавил Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко является лидером своей весовой категории по версии WBN.

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