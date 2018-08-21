Ломаченко поделился своей боксерской мечтой

"Каждый профессиональный боксер мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Я не исключение и хочу стать абсолютным чемпионом мира, завоевать все четыре чемпионских пояса", - отметил украинец.



Также наш чемпион рассказал по силе воли и о важности постановки цели в любом деле.



"Меня в детстве научили ставить перед собой цель, идти к ней и достигать ее. Каждый из людей, кто ставит перед собой цель, неважно это спорт, обучение или любое направление, должен добиться ее. Без силы воли, без целеустремленности цели не достичь", - добавил Ломаченко.



Напомним, что Ломаченко является лидером своей весовой категории по версии WBN.