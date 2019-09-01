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Ломаченко оцінив власний виступ у поєдинку із Кемпбеллом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) вирішив не давати собі високу оцінку за підсумками протистояння із Люком Кемпбеллом. Слова боксера наводить FightHype.com, передає УНН.

"Було дуже непросто. Хочу подивитися запис свого бою, і тоді зрозумію, що сталося. Зараз я оцінив би себе на 7 з 10. Радість? А яка вона повинна бути? Я повинен зараз стрибати тут? Радість у мене всередині", - повідомив чемпіон.

Як повідомлялося раніше, Ломаченко переміг Кемпбелла одноголосним рішенням суддів - 119:108, 119:108, 118:109.

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