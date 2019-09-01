Ломаченко оценил свое выступление в поединке с Кэмпбеллом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) решил не давать себе высокую оценку по итогам противостояния с Люком Кэмпбеллом. Слова боксера приводит FightHype.com, передает УНН.
"Было очень непросто. Хочу посмотреть запись своего боя, и тогда пойму, что произошло. Сейчас я оценил бы себя на 7 из 10. Радость? А какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри", - сообщил чемпион.
Как сообщалось ранее, Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей - 119:108, 119:108, 118:109.