Ломаченко оценил свое выступление в поединке с Кэмпбеллом

"Было очень непросто. Хочу посмотреть запись своего боя, и тогда пойму, что произошло. Сейчас я оценил бы себя на 7 из 10. Радость? А какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри", - сообщил чемпион.

Как сообщалось ранее, Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей - 119:108, 119:108, 118:109.