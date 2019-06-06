Ломаченко назвав розумним та технічним майбутнього суперника Кемпбелла

“Я вже боксував з олімпійськими чемпіонами. Я не думаю про це, якщо чесно. Єдине, про що я думаю — це буде хороший поєдинок для британської публіки, тому що вони його добре знають завдяки тому, що він олімпійський чемпіон. Якби він не був олімпійським чемпіоном, я б не засмутився. Мені, чесно кажучи, взагалі все одно, які у нього були регалії до цього. Сьогодні він є моїм супротивником, є претендентом на титул, на який націлився я”, — заявив Ломаченко.

Наш чемпіон розповів про враження від бою Кемпбелла з Лінаресом, який він встиг переглянути.

“Я бачив один його поєдинок з Лінаресом. Він — технічний, розумний, з хорошим боксерським „IQ“. Він знає, що потрібно робити в рингу, це все, що я побачив в одному поєдинку. Більш детальну характеристику я зможу дати після того, як подивлюся його інші поєдинки”, — додав Ломаченко чемпіон WBA і WBO.

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Відзначимо, що у бою з Кемпбеллом Ломаченко може виграти титул WBC.

Як повідомлялося раніше, Майк Тайсон дав характеристику Ломаченко.