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6 марта, 17:12 • 143789 просмотра

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Ломаченко назвал разумным и техническим будущего соперника Кэмпбелла

Ломаченко назвал разумным и техническим будущего соперника Кэмпбелла

Киев  •  УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Ведущий чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весовом дивизионе украинец Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок против британца Люка Кэмпбелла, сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал "LOMA Official TV".

"Я уже боксировал с олимпийскими чемпионами. Я не думаю об этом, если честно. Единственное, о чем я думаю - это будет хороший поединок для британской публики, потому что они его хорошо знают благодаря тому, что он олимпийский чемпион. Если бы он не был олимпийским чемпионом, я бы не расстроился. Мне, честно говоря, вообще все равно, какие у него были регалии до этого. Сегодня он является моим противником, является претендентом на титул, на который нацелился я", - заявил Ломаченко.

Наш чемпион рассказал о впечатлениях от боя Кэмпбелла с Линаресом, который он успел пересмотреть.

"Я видел один его поединок с Линаресом. Он - технический, умный, с хорошим боксерским "IQ". Он знает, что нужно делать в ринге, это все, что я увидел в одном поединке. Более подробную характеристику я смогу дать после того, как посмотрю его другие поединки", - добавил Ломаченко чемпион WBA и WBO.

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Отметим, что в бою с Кэмпбеллом Ломаченко может выиграть титул WBC.

Как сообщалось ранее, Майк Тайсон дал характеристику Ломаченко.

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