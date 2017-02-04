"ЛНР" заявила про загибель глави "народної міліції" через вибух авто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Глава управління "народної міліції" на тимчасово окупованій території Луганської області Олег Анащенко загинув під час вибуху автомобіля в Луганську. Про це з посиланням на прес-службу "народної міліції" повідомляє ТАСС, передає УНН.
Як зазначається, "вибух автомобіля, в якому перебував О.Анащенко, стався в суботу вранці на вулиці Червонопрапорній у районі кварталу Мирний".
Нагадаємо, у центрі окупованого Луганська вибухнув позашляховик Toyota.