"ЛНР" заявила о гибели главы "народной милиции" из-за взрыва авто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава управления "народной милиции" на временно оккупированной территории Луганской области Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом со ссылкой на пресс-службу "народной милиции" сообщает ТАСС, передает УНН.
Как отмечается, "взрыв автомобиля, в котором находился О.Анащенко, произошел в субботу утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный".
Напомним, в центре оккупированного Луганска взорвался внедорожник Toyota.