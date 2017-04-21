“ЛНР” повідомила ОБСЄ про плани порушити мінські угоди 9 травня — А.Хуг

“Я маю підтвердити, що так звана "ЛНР" повідомила нас, що вони мають плани порушити мінські угоди (провівши 9 травня парад військової техніки — ред.), і ми уже в своїх звітах висвітлювали, що присутність цієї техніки є порушенням мінських угод. Це озброєння не має там знаходитися, відповідно до домовленостей так званих "ЛНР" та "ДНР”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, кількість порушень “режиму тиші” на Донбасі знизилась на 20%.