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“ЛНР” повідомила ОБСЄ про плани порушити мінські угоди 9 травня — А.Хуг

“ЛНР” повідомила ОБСЄ про плани порушити мінські угоди 9 травня — А.Хуг

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Самопроголошена “ЛНР” повідомила СММ ОБСЄ про плани провести 9 травня парад військової техніки, що є порушенням мінських угод. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

“Я маю підтвердити, що так звана "ЛНР" повідомила нас, що вони мають плани порушити мінські угоди (провівши 9 травня парад військової техніки — ред.), і ми уже в своїх звітах висвітлювали, що присутність цієї техніки є порушенням мінських угод. Це озброєння не має там знаходитися, відповідно до домовленостей так званих "ЛНР" та "ДНР”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, кількість порушень “режиму тиші” на Донбасі знизилась на 20%.

Українські Національні Новини

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