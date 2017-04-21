"ЛНР" сообщила ОБСЕ о планах нарушить минские соглашения 9 мая - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Самопровозглашенная "ЛНР" сообщила СММ ОБСЕ о планах провести 9 мая парад военной техники, что является нарушением минских соглашений. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Я могу подтвердить, что так называемая "ЛНР" сообщила нам, что они имеют планы нарушить минские соглашения (проведя 9 мая парад военной техники - ред.), И мы уже в своих отчетах освещали, что присутствие этой техники является нарушением минских соглашений. Это вооружение не имеет права там находиться, согласно договоренностям так называемых "ЛНР" и "ДНР", - отметил А.Хуг.
Как сообщал УНН, количество нарушений "режима тишины" на Донбассе снизилась на 20% .