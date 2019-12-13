Лівійський генерал Хафтар оголосив "вирішальну битву" за Триполі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лівійський генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ бійців підконтрольної йому самопроголошеної "Лівійської національної армії" ("ЛНА") на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.