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Лівійський генерал Хафтар оголосив "вирішальну битву" за Триполі

Лівійський генерал Хафтар оголосив "вирішальну битву" за Триполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лівійський генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ бійців підконтрольної йому самопроголошеної "Лівійської національної армії" ("ЛНА") на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Сьогодні ми оголошуємо вирішальну битву та просування до серця столиці, щоб звільнити її", - заявив він під час промови, яка транслювалася в прямому телеетері.

В Триполі вже заявили, що про намір протистояти "ЛНА". "Наші сили готові боротися з будь-якими новими шаленими спробами", - заявив міністр внутрішніх справ країни Фаті Башагха, цитує лівійський канал Аль-Арар.

Нагадаємо, 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

За даними ООН станом на початок грудня, з цього часу у країні загинули щонайменше 200 цивільних осіб та понад дві тисячі учасників бойових дій. Стати біженцями через конфлікт були змушені близько 146 тисяч осіб.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "ЛНА" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою "ЛНА" прагнуть здолати лівійських ісламістів.

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