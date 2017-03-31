Лівія попросила у ЄС кораблі й радари, щоб зупиняти мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Лівійський уряд Фаїза Сараджа звернувся до Євросоюзу з проханням надати йому кораблі й радари, щоб зупинити нелегальне перевезення мігрантів через Середземне море. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
За даними джерел у Брюсселі, міністри закордонних справ країн ЄС обговорять це прохання на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.
“Ми отримали офіційний запит, і він зараз розглядається”, — повідомив високопоставлений європейський дипломат.
При цьому наголошується, що задовольнити всі запити лівійського уряду Євросоюз не зможе.
“Це дуже довгий “список покупок”, де є різні види суден і радарів, а також іншого обладнання”, — сказав інший дипломат.
Зараз ЄС уже проводить підготовку лівійської берегової охорони, навчаючи прикордонників, як перехоплювати човни контрабандистів і повертати їх назад до Лівії.
За словами джерела, на майбутній зустрічі глави МЗС країн Євросоюзу обговорять також вплив Росії на події в Лівії. Він викликає у Брюсселя все більше побоювань через прихильність Москви до збройного угруповання Халіфи Хафтара, який заперечує владу Ф.Сараджа.
Як повідомляв УНН, з початку року зареєстровано 559 випадків загибелі мігрантів у Середземному морі. Близько п’яти тисяч людей загинули минулого року.