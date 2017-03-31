Ливия попросила у ЕС корабли и радары, чтобы останавливать мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Ливийское правительство Фаиза Сараджа обратилось к Евросоюзу с просьбой предоставить ему корабли и радары, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов через Средиземное море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным источников в Брюсселе, министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту просьбу на встрече в Люксембурге в понедельник.
“Мы получили официальный запрос, и он сейчас рассматривается”, — сообщил высокопоставленный европейский дипломат.
При этом отмечается, что удовлетворить все запросы ливийского правительства Евросоюз не сможет.
“Это очень длинный "список покупок", где есть различные виды судов и радаров, а также другого оборудования”, — сказал другой дипломат.
Сейчас ЕС уже проводит подготовку ливийской береговой охраны, обучая пограничников, как перехватывать лодки контрабандистов и возвращать их обратно в Ливию.
По словам источника, на предстоящей встрече главы МИД стран Евросоюза обсудят также влияние России на события в Ливии. Оно вызывает у Брюсселя всё больше опасений из-за расположения Москвы к вооруженной группировке Халифы Хафтара, который отрицает власть Ф.Сараджа.
Как сообщал УНН, в текущем году зарегистрированы 559 случаев гибели мигрантов в Средиземном море. Около пяти тысяч человек погибли в прошлом году.